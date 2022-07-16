Маркетинговая crm земля

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки348 просмотров

Я хочу иметь возможность настроить CRM, сделать кредитную страницу и иметь возможность размещать рекламу.

Навыки и опытЛидогенерация

 Рекламная рассылка Маркетинговая стратегия Настройка кампании по электронной почте

3 года назад
guest_16579676036158
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Васичкин
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
20 часов назад
25 отзывов
3 года назад

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