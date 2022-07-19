Требуется арбитражник/ таргетолог

требуется человек имеющий хороший опыт с работой зарубежного трафика и таргета USA,некоторые страны Европы и Азии

facebook ads, twitter ads, taboola,google ads и прочие похожие сервисы, от вас требуется беспрепятственно проходить модерацию и фроды подобных площадок, знание других

подробности и обсуждение $ уже в личных сообщениях