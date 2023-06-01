senutaka

Виталий senutaka

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$975
выплачено фрилансерам
9%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 минут назад
$700
10 баллов
2 года назад
Создать парсер каталога автомобилей
Обработка изображенийПарсинг данныхСоздание парсеров
Все отлично, интересный проект, компетентный заказчик!
Сделали сложный проект по парсингу с переводом и обработкой, все удалось сделать. Парсер работает, каталог наполняется. На связи всегда, грамотно консультирует и вносит изменения быстро.
Ответный отзыв
RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сделать РК яндекс.директ (поиск+рся) мех. штукатурка и мех.стяжка
С Виталием очень было приятно работать! Оплата в срок, оперативная обратная связь.
Хорошая работа, а главное сделано все очень быстро. Грамотные ключи, хорошие объявления и оперативное взаимодействие.
Ответный отзыв
3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$165
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка с Фигма
Figma
Отличный заказчик, рекомендую
Объемных проект с большим количеством внутренних выполнил аккуратно, по макету. А главное быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
ilovevladskoch
Владислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Wordpress заполнить 11 статьями
HTMLWordPress
Задача поставлена понятно, на доп вопросы быстро отвечает, оплата без задержек. Рекомендую
Быстро понял задачу и все сделал как надо. Рекомендую!
Ответный отзыв
dikador
Антон 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка сайта из фигмы
Figma
Прекрасный заказчик! Быстро все оплатил, был все время на связи. Очень комфортно работать с Виталием!
Сверстал хорошо и раньше срока, рекомендую.
Ответный отзыв
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