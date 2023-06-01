Необходима помощь в создании и ведении таргетированной рекламы на Ютуб с целью масштабирования бизнеса. Требуется определить целевую аудиторию, подобрать таргетинги и ключевые фразы. Нужно создать и протестировать форматы объявлений, оптимизировать их в течение 5-7 дней. Основная цель - заявки в гугл анкету, вторичная - подписчики на канал. Опыт в SMM и ведении Ютуб-рекламы обязателен.