Требуется дизайнер для создания презентации бизнес-плана объемом 10 страниц. Выходной файл - .pdf, исходники в Corel или Figma. Черновик текста будет предоставлен. Важно соблюдать сроки: полная версия до четверга 09:00 по мск, первый слайд в день начала работы. Срочность оплачивается дополнительно.
- Презентации2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработчик для создания двух чатботов в сервисе ManyChat для Telegram. Необходим опыт работы именно с этой платформой. Стоимость обсуждается после предоставления технического задания.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $35
Требуется создать видеоинструкцию для новичков о биржах копирайтинга. Рассказать о получении первых заказов, прокачке профиля и ценообразовании. Необходимо разработать сценарий, затем записать видео с экрана. Ожидается опыт работы на биржах, таких как Етекст, Адвего, Турбо и других. Оплата обсуждаема, срок выполнения до недели.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется SEO-специалист для первичной оптимизации нового сайта по продаже авто. Задачи включают составление кластеризованного семантического ядра, внутреннюю оптимизацию, улучшение описаний товаров и закупку ссылочной массы. Опыт работы с авто и каталогами будет плюсом. Команда для технической реализации уже сформирована.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для создания окружения бренда в поисковой выдаче и соцсетях. Задачи включают регистрацию в ресурсах, размещение статей и пресс-релизов, а также контроль отзывов через микрозадачные биржи. Опыт работы с подобными проектами обязателен. Обсуждение ТЗ и планов размещения после назначения исполнителя.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо внести правки по верстке и скриптам на WordPress сайте с использованием шаблона Bootstrap. Задача включает устранение недочетов после первичного наполнения контента. Срок выполнения - до завтра утра. Подробности указаны в техническом задании.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется набор определенного количества живых подписчиков в Инстаграм для блога бизнесмена. Ищем реальные аккаунты, без ботов и микрозадачников. Рассмотрим все предложенные варианты и сервисы для достижения цели.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется провести рассылку в директ Инстаграм по заранее установленным критериям аудитории. Тематика: бизнес и инста-блог бизнесмена. Возможность использования любого сервиса или софта. Ожидаем конкретные предложения по расценкам и срокам выполнения.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать адаптивный дизайн одностраничного сайта для франшизы Авто из ОАЭ. Необходимы версии для ПК и мобильных устройств. Используйте предоставленный прототип в Axure и создайте макеты в Фигме или фотошопе.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется визуализация офиса компании, занимающейся импортом авто из ОАЭ. Площадь офисов 40-60 м², необходимо подобрать мебель для 2-3 рабочих мест и угол клиента. Визуализация должна учитывать фирменный стиль, включая расположение логотипа и мебели. Примеры работ и ориентировочная стоимость на один офис обязательны.Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется сверстать главную страницу на основе макета из Figma. Верстка должна быть адаптивной и выполнена на чистом HTML-CSS или фреймворке. Внутренние страницы требуют правок. Срок выполнения — 2 дня. Пара всплывающих окон и расширенный фильтр будут добавлены позже. Жду предложения по цене.HTML-верстка29 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать современный и привлекательный дизайн главной страницы для сайта, посвященного авто из ОАЭ. Важным этапом является создание фрагмента первого экрана для одобрения стиля и цветовой схемы. Эскиз представлен на Axure, но точное копирование не требуется. Плюсом будет наличие портфолио по тематике авто и туризма.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать парсер для сайта-каталога автомобилей с первичным парсингом и регулярной синхронизацией данных. Необходимо предусмотреть механизм смены IP и оптимальную задержку парсинга. Опционально – выгрузка товаров в CSV или XLS, а также обработка изображений с водяными знаками. Открыты к обсуждениям по реализации проекта, ожидаем примеры выполненных работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработка полного дизайна сайта для агентства зарубежной недвижимости. Необходимы 4 типа страниц с адаптивным дизайном для мобильных устройств. Дизайн должен выглядеть дорого и солидно, учитывая категорию ВИП-клиентов. Срок выполнения - 4 дня с возможностью 1-2 циклов правок. Работа в Figma или PSD. Портфолио и цены обязательны.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется внести несколько правок на php сайте и добавить микроразметку. Подробное техническое задание можно найти по указанной ссылке. Важно учитывать все особенности и требования, указанные в ТЗ.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима помощь в создании и ведении таргетированной рекламы на Ютуб с целью масштабирования бизнеса. Требуется определить целевую аудиторию, подобрать таргетинги и ключевые фразы. Нужно создать и протестировать форматы объявлений, оптимизировать их в течение 5-7 дней. Основная цель - заявки в гугл анкету, вторичная - подписчики на канал. Опыт в SMM и ведении Ютуб-рекламы обязателен.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется настройка и ведение рекламы в Инстаграм с нуля. Необходима возможность пополнения рекламного кабинета через сервис или зарубежную карту. Опыт в рекламе и наличие кейсов обязательны. Запрос на расценки и сроки выполнения.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать презентацию франшизы в формате PDF, основываясь на предоставленном документе. Необходимо использовать текст, логотип и цветовую схему, а также подобрать подходящие изображения. Срок выполнения - до 13:00 по МСК завтра. Опыт в создании презентаций для франшиз будет плюсом.Презентации5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется провести анализ старого коммерческого сайта, который попал под фильтр Яндекса 'малополезный контент'. Необходимо определить причины, такие как спам и избыток рекламы, и разработать рекомендации для выхода из-под фильтра. Ожидается подробный отчет с actionable insights.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить платформу геткурс с нуля, создать один курс с до 15 уроками и интегрировать с платежной системой Продамус. Материал для курса предоставляется. Опыт настройки подобных систем обязателен. Возможна поэтапная работа с программированием для подключения платежной системы.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт2 года назад