Сделать двух ботов в manychat

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужен спец. с опытом сборки чатботов в Телеграм в сервисе Маничат.

Сервис именно этот, другие не предлагать.

Стоимость обсуждаем после предоставления ТЗ.

3 месяца назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад