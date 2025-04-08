Приветствую, условно есть лендинг с него идет заявка имя телефон, данные падают в тг группу с 2 кнопками, мы условно проверяем на валидность и посредством этих двух кнопок при нажатии отправляем юзера на следующую нужную нам страницу. Это основа

Дополнительно было здорово посредством двух команд, допустим /custmpage1 "text" и /сustmpage2 "text" отправлять изеров на одну из тех же страниц но уже с нашем текстом из команды. За это доп бюджет.

Уже есть некий код php который отправляет данные в тг с 2 кнопками, так же получает обратно callback_data и логирует в файл, но я не смог разбросать пользователей сайта по сессиям или сгенерированным id и далее присвоенных в куки, что бы обозначить чей callback пришел в лог файле.