Страничка php + tg bot через webhook

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Завершен12 заявок157 просмотров

Приветствую, условно есть лендинг с него идет заявка имя телефон, данные падают в тг группу с 2 кнопками, мы условно проверяем на валидность и посредством этих двух кнопок при нажатии отправляем юзера на следующую нужную нам страницу. Это основа

Дополнительно было здорово посредством двух команд, допустим /custmpage1 "text" и /сustmpage2 "text" отправлять изеров на одну из тех же страниц но уже с нашем текстом из команды. За это доп бюджет.

Уже есть некий код php который отправляет данные в тг с 2 кнопками, так же получает обратно callback_data и логирует в файл, но я не смог разбросать пользователей сайта по сессиям или сгенерированным id и далее присвоенных в куки, что бы обозначить чей callback пришел в лог файле.

PHPСоздание чат-ботов
2 месяца назад
guest_1742202718246
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jamper
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Все задачи были реализованы качественно и в срок. Были учтены все пожелания по функциональности, интерфейсу и логике взаимодействия с пользователем. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо. Все четко и понятно было в составлении задачи. Приятно работать.

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