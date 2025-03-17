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Архив с сайтом предоставлю

1. Цель проекта

Разработать веб-платформу, позволяющую пользователям регистрироваться, авторизоваться и получать доступ к сервису ChatGPT через специально разработанное веб-приложение, имитирующее браузер. Платформа должна обеспечивать администратору возможность управления подписками и аккаунтами пользователей.

2. Основные функциональные требования

2.1 Административная панель

Регистрация администратора: Возможность первоначальной регистрации и создания административного аккаунта.

Вход для администратора: С использованием логина и пароля.

Управление пользователями: Создание, редактирование, блокировка и удаление аккаунтов пользователей.

Управление подписками: Настройка параметров подписки, просмотр статуса подписок, продление и отмена подписок.

2.2 Пользовательский интерфейс

Регистрация пользователя: Возможность для новых пользователей создать аккаунт, указав необходимые данные.

Авторизация: Вход в систему с помощью логина и пароля.

Выбор сервиса: Пользователи могут выбирать сервис (начнем с ChatGPT).

Активация сервиса: Запуск сервиса ChatGPT через встроенное веб-приложение по нажатию на кнопку "Start".

Отображение информации о подписке: Просмотр текущего статуса подписки и оставшегося времени.

Продление подписки: Интеграция способов оплаты для продления подписки через Monobank и Cryptomys.

Обратная связь: Контакты для связи с поддержкой через электронную почту и Telegram.

2.3 Веб-приложение

Имитация браузера: Приложение открывает встроенный "браузер", который не позволяет пользователям доступ к кукам или другим данным сессии.

Ограничение доступа: Пользователи не могут переходить на другие сайты или вкладки.