Требуется разработать функционального телеграм бота для продажи VPN. Бот должен предоставлять тестовый доступ и включать инструкции для пользователей. Необходима реализация всех функций для удобного использования сервиса.
Доработка проекта
https://starlit-cactus-21b809.netlify.app/
Архив с сайтом предоставлю
1. Цель проекта
Разработать веб-платформу, позволяющую пользователям регистрироваться, авторизоваться и получать доступ к сервису ChatGPT через специально разработанное веб-приложение, имитирующее браузер. Платформа должна обеспечивать администратору возможность управления подписками и аккаунтами пользователей.
2. Основные функциональные требования
2.1 Административная панель
Регистрация администратора: Возможность первоначальной регистрации и создания административного аккаунта.
Вход для администратора: С использованием логина и пароля.
Управление пользователями: Создание, редактирование, блокировка и удаление аккаунтов пользователей.
Управление подписками: Настройка параметров подписки, просмотр статуса подписок, продление и отмена подписок.
2.2 Пользовательский интерфейс
Регистрация пользователя: Возможность для новых пользователей создать аккаунт, указав необходимые данные.
Авторизация: Вход в систему с помощью логина и пароля.
Выбор сервиса: Пользователи могут выбирать сервис (начнем с ChatGPT).
Активация сервиса: Запуск сервиса ChatGPT через встроенное веб-приложение по нажатию на кнопку "Start".
Отображение информации о подписке: Просмотр текущего статуса подписки и оставшегося времени.
Продление подписки: Интеграция способов оплаты для продления подписки через Monobank и Cryptomys.
Обратная связь: Контакты для связи с поддержкой через электронную почту и Telegram.
2.3 Веб-приложение
Имитация браузера: Приложение открывает встроенный "браузер", который не позволяет пользователям доступ к кукам или другим данным сессии.
Ограничение доступа: Пользователи не могут переходить на другие сайты или вкладки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 дней назад
- $200
Требуется доработка Telegram бота на Python, включая реализацию личного кабинета, защиту от спама и нормальное сохранение пользовательского состояния. Необходимо создать админ панель на Django для управления товарами и изменения содержимого. В проекте имеются недочеты, которые нужно исправить. Обсуждение архитектуры и активное участие в доработках приветствуется.Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 дней назад
Требуется создать копию существующего сайта или приложения на платформе ASP.NET. Необходимо учесть все функциональные особенности оригинала и обеспечить его полную работоспособность. Опыт работы с ASP.NET обязателен.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 дней назад
Необходим чат-бот на Python для сбора заказов с витриной товаров. Клиенты должны иметь возможность заказывать товары, указывая количество и замену старых. В корзине отображается свежий товар и возможность отправки заказа. Реализовать управление клиентами и индивидуальные витрины.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 дней назад
- $40
Требуется восстановить функциональность сайта на Python, разработанного в 2015 году. Проблема заключается в том, что при наполнении новостей и услуг не добавляются картинки. Возможно решение проблемы на продакшене без разворачивания сайта. Используется Docker на проекте.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 дней назад
- $100
Требуется создать торгового бота для Binance P2P, который будет проверять цены каждые 10 секунд и корректировать свои объявления. Бот должен отслеживать активы (BTC, BNB, ETH, USDT, USDC) и иметь ограничения по цене. Возможность включения/выключения функций и установка на удаленный сервер. Имеется документация от Binance.Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 дней назад
Требуется разработать скрипт, который позволит отправлять кастомные API-запросы для создания сеточного торгового бота на платформе Apex OMNI без использования веб-интерфейса. Скрипт должен обрабатывать параметры запроса, генерировать подписи и отправлять их на биржу для успешного создания бота.Веб-программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
Требуется разработать сайт на платформе WordPress и наполнить его контентом для запуска. Важно учитывать доступность для слепых и слабовидящих пользователей. Ожидается высокое качество работы и возможность предоставления поддержки проекта на постоянной основе. Укажите предложения по цене за создание сайта и ежемесячный саппорт.Веб-программирование17 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется программист для создания или улучшения покерного бота на TypeScript для PokerNow. Задача включает анализ и оптимизацию стратегии, разработку новых алгоритмов и адаптацию к стилям игры противников. Ожидается опыт работы с TypeScript, DOM и алгоритмами оценки вероятности победы. Возможна как доработка существующего бота, так и разработка нового с нуля.Веб-программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется разработка сайта на Joomla 5 с возможностью размещения и игры в тысячи онлайн игр на HTML5. Необходима настройка функционала для удобного доступа к играм.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 дней назад