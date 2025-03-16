Верстка сайта на платформе WordPress

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Закрыт17 заявок179 просмотров

Нужно создать сайт на платформе WordPress и наполнить его готовым контентом для запуска.

В идеале нужно хорошее понимание UX - сайтом будут пользоваться в тч слепые и слабовидящие.

Требуется качество и поддержка проекта в дальнейшем на постоянной основе (добавить новый контент/самостоятельно устранить баг/и тд).

Укажите предложения по цене - за создание сайта и саппорт помесячно

WordPressНаполнение сайтовСоздание сайтов
2 месяца назад
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