Верстка сайта на платформе WordPress

Нужно создать сайт на платформе WordPress и наполнить его готовым контентом для запуска.



В идеале нужно хорошее понимание UX - сайтом будут пользоваться в тч слепые и слабовидящие.



Требуется качество и поддержка проекта в дальнейшем на постоянной основе (добавить новый контент/самостоятельно устранить баг/и тд).



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