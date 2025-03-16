Требуется программист для создания или улучшения покерного бота на TypeScript для PokerNow. Задача включает анализ и оптимизацию стратегии, разработку новых алгоритмов и адаптацию к стилям игры противников. Ожидается опыт работы с TypeScript, DOM и алгоритмами оценки вероятности победы. Возможна как доработка существующего бота, так и разработка нового с нуля.
Верстка сайта на платформе WordPress
Нужно создать сайт на платформе WordPress и наполнить его готовым контентом для запуска.
В идеале нужно хорошее понимание UX - сайтом будут пользоваться в тч слепые и слабовидящие.
Требуется качество и поддержка проекта в дальнейшем на постоянной основе (добавить новый контент/самостоятельно устранить баг/и тд).
Укажите предложения по цене - за создание сайта и саппорт помесячно
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