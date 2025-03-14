Разработать админ панель (откликаться только фрилансерам)

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Закрыт1 заявка267 просмотров

Нужно разработать админ панель для приложения доски объявлений. Детали пришлю в ЛС

Просьба при отклике прислать ваши кейсы и гит

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Александр 
46 лет
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