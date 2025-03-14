Разработать бекенд сайта. Возможно Битрикс.

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок57 просмотров

Создать сайт микрозаймов:
Витрины займов с возможностью:
расчета стоимости займа;
подписания договора займа посредством (дистанционно, двухфакторная авторизация);
ведения личных кабинетов:
заемщиков;
инвесторов ;
оплаты/внесения платежей с помощью платежных систем, в т.ч. по QR;
Функционал увязан с конфигурацией 1С: Управление МФО.
Дизайн в процессе.
Предпочтём работать с частным исполнителем.
Пишите сразу условия.
Срок до 20 рабочих дней.
Дизайн в процессе.
Оплата поэтапно.

1С-БитриксИнтеграция платежных системРазработка бэкендаСоздание сайтов
2 месяца назад
emmis
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Заявки фрилансеров

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