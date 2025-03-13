Создание Сервера и Сайта для Counter Strike 2

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Техническое задание на настройку сервера Counter-Strike 2 и создание сайта с админской панелью

1. Описание проекта

Необходимо развернуть сервер Counter-Strike 2 (CS2) и разработать веб-сайт с админской панелью, который позволит управлять сервером и его плагинами в режиме реального времени.

Цель проекта – создать автономную платформу, где администратор сможет управлять игровыми настройками, следить за игроками, выдавать баны/муты, изменять конфигурации сервера, добавлять плагины и статистику игроков.

2. Требования к серверу Counter-Strike 2

✅ Обеспечить автоматический перезапуск сервера в случае падения

2.2 Настройка сервера (Сервер не надо поднимать с нуля так как там уже проделана определенная работа на 50%)

✅ Установить SteamCMD и сервер CS2

✅ Настроить автоматическую загрузку карт, конфигураций, логов

✅ Порты уже открыты 27015-27030

✅ Добавить SourceMod + Metamod для расширенного администрирования

✅ Установить GSLT-токен для Community сервера

2.3 Функции сервера

Система плагинов (админка, VIP, анти-чит, кастомные команды)

Система банов (по SteamID, IP, временные и перманентные баны)

Логирование всех действий игроков (подключение, отключение, чаты, команды)

Автообновление сервера и плагинов

Синхронизация с веб-сайтом (см. ниже)

3. Требования к веб-сайту с админской панелью

3.1 Технические требования

(Обсудим по ходу дела)

3.2 Функционал сайта

Современный дизайн с нашим логотипом (он уже есть)

Главная страница – информация о сервере, список игроков онлайн

Страница статистики – история матчей, рейтинг игроков

Система регистрации / авторизации

Система оплаты через карту/QR код (платформы Payme/Click - Узбекистан)

Панель администратора:

• Управление сервером (перезапуск, рестарт, смена карт)

• Выдача / снятие банов

• Настройка игровых параметров (tickrate, slots, gravity и др.)

• Загрузка и установка плагинов

• Логирование действий администраторов

Интеграция с API сервера CS2

Чат для общения игроков и администрации

4. Синхронизация сервера и веб-сайта

Обмен данными через API (REST или WebSockets)

Автообновление данных (игроки, статистика, чаты) в реальном времени

Управление сервером через веб-интерфейс (включение/выключение/изменение настроек)

Баны и права игроков синхронизируются между сервером и сайтом

5. Требования к безопасности

Защита API от DDoS и SQL-инъекций

Шифрование данных (SSL)

Ограничение доступа по ролям (админ, модератор, игрок)

Автоматические бэкапы базы данных и конфигураций сервера

6. Дополнительно

Инструкция по установке и администрированию

Поддержка и помощь в настройке (1 месяц после завершения проекта)

7. Бюджет и сроки

📌 Ориентировочный бюджет: договорной

📌 Сроки выполнения: 7-10 дней

Как подать заявку?

Если вы готовы выполнить проект, напишите:

1️⃣ Опыт работы с CS2 серверами / веб-разработкой

2️⃣ Примеры реализованных проектов (желательно с серверной частью)

3️⃣ Оценку стоимости и сроки выполнения

JavaScriptPHPREST APIИнтеграция APIИнтеграция платежных системРазработка бэкендаСоздание сайтов
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