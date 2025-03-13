Потрібен Full Stack Laravel розробник для створення нескладного проекту з нуля. Готові дизайн та ТЗ. Необхідний досвід підключення до API. У відповіді вкажіть досвід роботи з Laravel, рейт, кількість годин на тиждень, реалізовані роботи з інтеграціями. Почніть відповідь зі слова 'читав' для підтвердження уважного прочитання завдання.
Создание Сервера и Сайта для Counter Strike 2
Техническое задание на настройку сервера Counter-Strike 2 и создание сайта с админской панелью
1. Описание проекта
Необходимо развернуть сервер Counter-Strike 2 (CS2) и разработать веб-сайт с админской панелью, который позволит управлять сервером и его плагинами в режиме реального времени.
Цель проекта – создать автономную платформу, где администратор сможет управлять игровыми настройками, следить за игроками, выдавать баны/муты, изменять конфигурации сервера, добавлять плагины и статистику игроков.
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2. Требования к серверу Counter-Strike 2
✅ Обеспечить автоматический перезапуск сервера в случае падения
2.2 Настройка сервера (Сервер не надо поднимать с нуля так как там уже проделана определенная работа на 50%)
✅ Установить SteamCMD и сервер CS2
✅ Настроить автоматическую загрузку карт, конфигураций, логов
✅ Порты уже открыты 27015-27030
✅ Добавить SourceMod + Metamod для расширенного администрирования
✅ Установить GSLT-токен для Community сервера
2.3 Функции сервера
✅ Система плагинов (админка, VIP, анти-чит, кастомные команды)
✅ Система банов (по SteamID, IP, временные и перманентные баны)
✅ Логирование всех действий игроков (подключение, отключение, чаты, команды)
✅ Автообновление сервера и плагинов
✅ Синхронизация с веб-сайтом (см. ниже)
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3. Требования к веб-сайту с админской панелью
3.1 Технические требования
(Обсудим по ходу дела)
3.2 Функционал сайта
✅ Современный дизайн с нашим логотипом (он уже есть)
✅ Главная страница – информация о сервере, список игроков онлайн
✅ Страница статистики – история матчей, рейтинг игроков
✅ Система регистрации / авторизации
✅ Система оплаты через карту/QR код (платформы Payme/Click - Узбекистан)
✅ Панель администратора:
• Управление сервером (перезапуск, рестарт, смена карт)
• Выдача / снятие банов
• Настройка игровых параметров (tickrate, slots, gravity и др.)
• Загрузка и установка плагинов
• Логирование действий администраторов
✅ Интеграция с API сервера CS2
✅ Чат для общения игроков и администрации
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4. Синхронизация сервера и веб-сайта
✅ Обмен данными через API (REST или WebSockets)
✅ Автообновление данных (игроки, статистика, чаты) в реальном времени
✅ Управление сервером через веб-интерфейс (включение/выключение/изменение настроек)
✅ Баны и права игроков синхронизируются между сервером и сайтом
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5. Требования к безопасности
✅ Защита API от DDoS и SQL-инъекций
✅ Шифрование данных (SSL)
✅ Ограничение доступа по ролям (админ, модератор, игрок)
✅ Автоматические бэкапы базы данных и конфигураций сервера
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6. Дополнительно
✅ Инструкция по установке и администрированию
✅ Поддержка и помощь в настройке (1 месяц после завершения проекта)
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7. Бюджет и сроки
📌 Ориентировочный бюджет: договорной
📌 Сроки выполнения: 7-10 дней
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Как подать заявку?
Если вы готовы выполнить проект, напишите:
1️⃣ Опыт работы с CS2 серверами / веб-разработкой
2️⃣ Примеры реализованных проектов (желательно с серверной частью)
3️⃣ Оценку стоимости и сроки выполнения
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