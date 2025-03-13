Требуется разработать два варианта скрипта для агента на Google Meet. Первая версия — базовая, использующая ChatGPT для анализа встреч и вывода ответов в консоль. Вторая версия — полностью автоматизированный агент, имитирующий школьника, с голосом, лицом и интерактивным поведением. Оба варианта должны использовать современные технологии и учитывать возможности ИИ.