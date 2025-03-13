Требуется внести правки в существующий сайт на платформе MODX. Основная задача заключается в доработке функционала и улучшении пользовательского интерфейса. Ожидаются предложения от специалистов в области веб-программирования с опытом работы с MODX.
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