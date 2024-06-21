Отправка писем с помощью phpmail

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок3 просмотра

Здравствуйте, у нас есть онлайн магазин на cms cs-cart нужно настроить отправку писем с помощью phpmail, ранее все настраивали и работало, сменили домен и почту и теперь письма не доставляются до администраторов при размещении заказов и покупателей.

Сможете помочь? Более детально введу в курсе дела.

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2 месяца назад
guest_1741844474859
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

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