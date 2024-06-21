Требуется доработка open source проекта чата с нейросетями для платного использования. Необходимо интегрировать API моделей, создать лендинг с SEO-оптимизацией и админкой для редактирования. Доступ к чат-боту будет на поддомене. Рассматриваются готовые решения с аналогичным функционалом.
Отправка писем с помощью phpmail
Здравствуйте, у нас есть онлайн магазин на cms cs-cart нужно настроить отправку писем с помощью phpmail, ранее все настраивали и работало, сменили домен и почту и теперь письма не доставляются до администраторов при размещении заказов и покупателей.
Сможете помочь? Более детально введу в курсе дела.
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