Printshop

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Техническое задание по настройке карточки товара и оформления заказов для сайта PrintBro.top (WordPress)

1. Настройка карточки товара:

Добавить опции выбора:

Размер одежды (S, M, L, XL и т. д.).

Цвет одежды (чёрный, белый и другие доступные цвета).

Настроить превью товара в категориях и на главной странице:

Отображение изображения товара.

Название товара.

Цена.

Краткое описание (если требуется).

2. Настройка оформления заказов:

Добавить поля в форму оформления заказа:

Ф.И.О. (обязательное поле).

Email (обязательное поле).

Телефон (обязательное поле).

Город и отделение Новой Почты (обязательное поле).

Никнейм в Telegram и Instagram (необязательное поле).

3. Настройка блока акций на главной странице:

По умолчанию блок акций должен быть пустым.

Товары должны появляться в этом блоке только при установке отметки "Акция".

Дополнительно:

Проверить корректность работы корзины и оформления заказов.

Убедиться, что изменения не нарушают адаптивность сайта.

E-commerceWordPressДоработка сайтовНастройка интернет-магазиновНастройка хостинга
2 месяца назад
VelesWorld
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