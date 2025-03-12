Требуется разработка макета трафарета для граффити размером 3x3 метра. Используйте религиозные символы, такие как христианские кресты из колючей проволоки и терновый венец. Дизайн должен быть минималистичным с возможностью разбивки на листы A4 для печати. Проявите воображение и предложите идеи для оформления.