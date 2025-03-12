Требуется дизайнер для создания анимированных стикеров для Telegram, привязанных к эмодзи. Необходимо отрисовать персонажа и интегрировать его с продуктом. Опыт создания стикерпака и наличие портфолио обязательны. Оплата сдельная в зависимости от компетенций.
Printshop
Техническое задание по настройке карточки товара и оформления заказов для сайта PrintBro.top (WordPress)
1. Настройка карточки товара:
Добавить опции выбора:
Размер одежды (S, M, L, XL и т. д.).
Цвет одежды (чёрный, белый и другие доступные цвета).
Настроить превью товара в категориях и на главной странице:
Отображение изображения товара.
Название товара.
Цена.
Краткое описание (если требуется).
2. Настройка оформления заказов:
Добавить поля в форму оформления заказа:
Ф.И.О. (обязательное поле).
Email (обязательное поле).
Телефон (обязательное поле).
Город и отделение Новой Почты (обязательное поле).
Никнейм в Telegram и Instagram (необязательное поле).
3. Настройка блока акций на главной странице:
По умолчанию блок акций должен быть пустым.
Товары должны появляться в этом блоке только при установке отметки "Акция".
Дополнительно:
Проверить корректность работы корзины и оформления заказов.
Убедиться, что изменения не нарушают адаптивность сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработать картинку для шапки профиля ВКонтакте и 6 отдельных иллюстраций. Необходимо уточнить размеры и предоставить стоимость работы, включая цену за каждую картинку. Оплата возможна криптовалютой или на карту банка РФ по факту выполнения.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется разработка макета трафарета для граффити размером 3x3 метра. Используйте религиозные символы, такие как христианские кресты из колючей проволоки и терновый венец. Дизайн должен быть минималистичным с возможностью разбивки на листы A4 для печати. Проявите воображение и предложите идеи для оформления.Закрыт23 дня назад
- $3
Требуется создать первый слайд для карточки товара на Wildberries. Слайд предназначен для АБ текстов и будет разрабатываться с минимальными требованиями к ТЗ. Правок практически не будет, поэтому важно проявить креативность и учесть особенности платформы.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать аватарки с использованием Photoshop. Ожидаются качественные иллюстрации, соответствующие заданным требованиям. Предпочтение будет отдаваться оригинальным и креативным решениям.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт24 дня назад
Требуется иллюстратор для разработки наклейки на тубус для бренда товаров для собак малых пород. Бренд предлагает практичные и стильные товары для прогулок. Основная идея: «Прогулка - ваша совместная история». Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется иллюстратор для создания иллюстраций для цифровых и печатных материалов, включая социальные сети, сайты и упаковку. Обязанности: разработка векторных графических элементов в Adobe Illustrator, рисование персонажей и адаптация иллюстраций для After Effects. Необходимы навыки командной работы и умение адаптировать иллюстрации под различные форматы в едином стилистическом направлении бренда.Закрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания уникальных принтов для футболок. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи. Необходимо наличие портфолио с примерами работ.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Ищется специалист для создания пяти изображений с помощью искусственного интеллекта в разных ситуациях для рекламных нужд. Изображения должны быть качественными, профессиональными и реалистичными, с узнаваемой версией заказчика. Требуется высокая разрешающая способность и стиль, подходящий для интернета. Укажите расценки, время выполнения и примеры работ.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрытмесяц назад
Крупный учебный центр ищет иллюстратора/2-д дизайнера для создания изображений +2 героев с различными позами для электронного курса по охране труда. Требуется отрисовка или генерация иллюстраций в соответствии с заданным сценарием. В отклике укажите портфолио и стоимость за персонажа или иллюстрацию.Закрыт2 месяца назад