Иллюстратор для цифровых и печатных материалов

Ищем мастера Illustrator'а для разработки иллюстраций для цифровых и печатных материалов, включая социальные сети, сайты, презентации и упаковку. Обязанности включают создание векторных графических элементов в Adobe Illustrator, рисование персонажей и адаптацию готовых иллюстраций для работы в After Effects. Необходимы навыки работы в команде, а также умение дорабатывать и адаптировать иллюстрации под различные форматы, поддерживая единое стилистическое направление бренда.