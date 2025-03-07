Иллюстратор для цифровых и печатных материалов

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Ищем мастера Illustrator'а для разработки иллюстраций для цифровых и печатных материалов, включая социальные сети, сайты, презентации и упаковку. Обязанности включают создание векторных графических элементов в Adobe Illustrator, рисование персонажей и адаптацию готовых иллюстраций для работы в After Effects. Необходимы навыки работы в команде, а также умение дорабатывать и адаптировать иллюстрации под различные форматы, поддерживая единое стилистическое направление бренда.

Adobe After EffectsAdobe IllustratorСоздание иллюстрацийСоздание персонажей
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад