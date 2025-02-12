Иллюстратор для книги об эволюции психики

Ищу иллюстратора для создания иллюстраций к книге об эволюции психики. Необходимо нарисовать около 80 иллюстраций в стиле, близком к прикрепленным примерам, включая древние фигурки, наскальные рисунки, маски и украшения. Основная часть рисунков черно-белая, некоторые могут быть цветными. Объем работ будет также в следующих книгах.