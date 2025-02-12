Иллюстратор для книги об эволюции психики

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Закрыт6 заявок119 просмотров

Ищу иллюстратора для создания иллюстраций к книге об эволюции психики. Необходимо нарисовать около 80 иллюстраций в стиле, близком к прикрепленным примерам, включая древние фигурки, наскальные рисунки, маски и украшения. Основная часть рисунков черно-белая, некоторые могут быть цветными. Объем работ будет также в следующих книгах.

Создание иллюстраций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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