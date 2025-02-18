Дизайн группы вк

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Дизайн группы вк сделать: аватарку, баннер пк, мобильный, пункты меню и виджеты

Цена и срок?

ВКонтактеСоздание аватарокСоздание баннеров
2 месяца назад
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
2 месяца назад
Полина
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
380 отзывов
2 месяца назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Артем
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад