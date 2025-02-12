Иллюстратор/2-д дизайнер для электронного курса по охране труда

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка147 просмотров

Крупный учебный центр ищет иллюстратора/2-д дизайнера, который сможет создать изображения +2 героев с различными позами для электронного курса на тему охраны труда. Необходимо отрисовать или сгенерировать иллюстрации в соответствии с заданным сценарием. В отклике необходимо указать портфолио и примерную стоимость за персонажа, позу или иллюстрацию.

Создание иллюстрацийСоздание персонажей
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад