Крупный учебный центр ищет иллюстратора/2-д дизайнера для создания изображений +2 героев с различными позами для электронного курса по охране труда. Требуется отрисовка или генерация иллюстраций в соответствии с заданным сценарием. В отклике укажите портфолио и стоимость за персонажа или иллюстрацию.
Создание изображений с помощью ИИ
Я ищу человека, который сможет создать пять моих изображений с помощью искусственного интеллекта в разных ситуациях. Изображения будут использоваться в рекламе, поэтому они должны быть качественными и профессиональными.
На фотографиях должна быть изображена узнаваемая и реалистичная версия меня, и каждая фотография должна отражать отдельную ситуацию и обстановку, например, работу, общение или выступление на мероприятии. Стиль изображений должен быть профессиональным, но естественным. Чтобы их можно было использовать в Интернете, они должны быть предоставлены в высоком разрешении.
Я хотел бы запросить у вас расценки, указав цену за пять изображений, предполагаемое время выполнения и любые примеры предыдущих подобных работ, если таковые имеются. Также было бы неплохо знать, какую технологию или метод работы вы планируете использовать для создания изображений.
Если изображения будут соответствовать ожиданиям, мы сможем договориться о постоянном сотрудничестве, в рамках которого для меня будут регулярно ежемесячно создаваться новые изображения.
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