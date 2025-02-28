мне нужен макет для трафарета, задумка следующая, план здания сизо крестов, строения в них заменены на религиозные символы, а именно, сами кресты это христианские кресты из сплетенной колючей проволоки, квадратные здания губка, гвозди и табличка которая висела над крестом иисуса, круглые -- терновый венец итп, простор для воображения есть крч, минимализм, минимум деталей, желательно с возможность разбить на листы а4 для печати, примерный размер будущего граффити -- 3 на 3 метра