Создать карточку для Wildberries

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Закрыт21 заявка322 просмотра

Создать первый слайд для карточки товара на Wildberries.
Слайд нужен для АБ текстов, поэтому будет практически без ТЗ на ваше усмотрение. Правок тоже практически не будет.

WildberriesДизайн интернет-магазиновДизайн карточекДизайн обложекСоздание карточек товаров
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Gterro
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