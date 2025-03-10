Требуется разработать аватарки с использованием Photoshop. Ожидаются качественные иллюстрации, соответствующие заданным требованиям. Предпочтение будет отдаваться оригинальным и креативным решениям.
Создать карточку для Wildberries
Создать первый слайд для карточки товара на Wildberries.
Слайд нужен для АБ текстов, поэтому будет практически без ТЗ на ваше усмотрение. Правок тоже практически не будет.
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