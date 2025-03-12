Требуется разработка CRM-системы с нуля с использованием API Chat2Desk для интеграции с мессенджерами. На первом этапе необходимо создать MVP с функционалом учета клиентов, автоматизации обработки сообщений и аналитики. Ожидается опыт разработки CRM и работы с API Chat2Desk.
Бот или скрипт для Telegram
Требуется сделать (или может у вас уже есть) бот или скрипт, которое сможет копировать ранее размещенные посты из открытых Телеграм каналов в нужный мне канал.
1. Выбираю любой открытый канал, выбираю в какой мой канал будут копироваться, указываю с какого числа скопировать посты размещенные (в том числе и видео, если в посте есть) с открытого канала и как быстро размещаться (например каждые 5 часов).
2. Выбираю любой открытый канал, выбираю в какой мой канал будут копироваться, как только новость появилась в выбранном открытом канале - она автоматически размещается на моём
Вот такие два варианта нужно чтобы работали в этом скрипте-приложении, т.е. чтобы была возможность старые посты брать и возможность новые посты размещать автоматом.
- Оставляйте ваши контакты для быстрой связи - telegram, скайп.
Заявки фрилансеров
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