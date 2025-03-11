Cкопировать статические сайты и поменять контент

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Закрыт20 заявок383 просмотра

Есть 1 многостраничный сайт и 2 одностраничника.

И там и там хтмл, статика.

Нужно скопировать их на другой хостинг (домен) и поменять контент.

Детали по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1ISIciOzbm67k43q5JE3ox7Pa8XJ61NwpGRr2BoY78H4/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

HTMLСоздание одностраничных сайтов
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