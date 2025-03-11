Требуется HTML-верстка страницы заглушки с фоном, текстом по центру, иконками и ссылками внизу. Все элементы должны помещаться на одном экране без скроллинга. Укажите используемые фреймворки и сроки выполнения, желательно за день.
Cкопировать статические сайты и поменять контент
Есть 1 многостраничный сайт и 2 одностраничника.
И там и там хтмл, статика.
Нужно скопировать их на другой хостинг (домен) и поменять контент.
Детали по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/1ISIciOzbm67k43q5JE3ox7Pa8XJ61NwpGRr2BoY78H4/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
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