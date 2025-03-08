Необходимо сверстать 5 страниц из макета Figma с анимациями и создать мобильную версию без предварительного макета. Требуется использование чистого HTML, CSS и JS, возможно применение React или другого фреймворка. Укажите стоимость, сроки выполнения и примеры аналогичных работ.
Верстка
Верстка одной страницы
Требования к верстке:
Адаптировать под мобильные
Кроссбраузерность
Код должен быть чистый, без использования библиотек
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