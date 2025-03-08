Верстка

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Закрыт34 заявки527 просмотров

Верстка одной страницы

Требования к верстке:

  1. Адаптировать под мобильные

  2. Кроссбраузерность

  3. Код должен быть чистый, без использования библиотек

Адаптивная версткаВерстка страниц
2 месяца назад
SensationalBaris
Виктор 
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