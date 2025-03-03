HTML адаптивная и кроссбраузерная верстка страниц по макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок22 просмотра

Регулярные разовые задачи
Важно - работа по ИП или СЗ, оплата в рублях

Верстать брендированные страницы по макетам в проекте (большой объем статической верстки);

  • HTML адаптивная и кроссбраузерная верстка страниц по макетам;

  • Работать с CSS анимациями;

  • Работать в графическом онлайн-редакторе Figma;

  • Поддерживать и развивать существующие страницы;

  • Взаимодействовать с другими участниками проекта для более эффективного выполнения задач.

CSSFigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка страниц
2 месяца назад
guest_1741075602050
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