Необходимо выполнить верстку и натяжку 20 страниц на конструктор Creatium. Ключевые блоки, такие как тарифы, слайды и курсы, должны быть реализованы как информационные блоки. Предоставляется исходник в Figma. Ожидается адаптивный дизайн для десктопа и мобильных устройств.