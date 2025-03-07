Адаптивная верстка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок109 просмотров

есть макет, оставляйте свой телеграмм, тз предоставлю

Адаптивная верстка
2 месяца назад
IntenseFinancier
Ананий 
31 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$15
1 день
Escrow
Работу выполнил, качественно, быстро, и не дорого. Рекомендую к сотрудничеству!
Объяснил все понятно, что и как нужно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
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11 часов назад
2 месяца назад
Евгений
 
34 года
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