Верстка сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок208 просмотров

Нужно по готовому макету сверстать сайт с анимациями. Все адаптивы есть.

Верстка сайтовСоздание одностраничных сайтовСоздание сайтов
2 месяца назад
guest_1740390037944
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Эдем
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
23 дня назад
2 месяца назад
Давид
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
2 месяца назад
Евгений
 
34 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Карина
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
2 месяца назад
Андрій
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
Викто
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
2 месяца назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
2 месяца назад
Давид
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
2 месяца назад
Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Акбар
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Александр
 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
6 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
65 отзывов(-2)
2 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Андрей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
188 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
2 месяца назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Сергей
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
12 отзывов
2 месяца назад
Антон
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
9 отзывов
2 месяца назад
Мирсаид
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
63 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Іван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
9 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
54 отзыва
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Дмитрий
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 отзыва
2 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
8 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва(-1)
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Алексей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
8 отзывов
2 месяца назад
Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
17 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Верстка страницы под hugo

    $5

    Необходима HTML-верстка страницы под Hugo с адаптивным дизайном. Требуется отдельная реализация header и footer. Результат можно разместить на вашем Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

    Верстка страницДизайн сайтовFirebaseGitHubHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Вёрстка

    $10

    Требуется сверстать три простые страницы по предоставленному макету в Фигме. Код должен быть чистым и легко читаемым, включая как HTML, так и CSS. Ожидается качественная реализация с соблюдением стандартов вёрстки.

    Верстка страницCSSFigmaHTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать макет

    $101

    Требуется HTML-верстка под платформу Hugo для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы и блога с анонсами статей. Необходим адаптивный дизайн с отдельно проработанными элементами header и footer. Первый этап включает тестирование с предложенным файлом, результаты нужно загрузить на свой Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

    Адаптивная версткаВерстка страницGitHubHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта с использованием чистого кода и адаптивного дизайна. Макет будет предоставлен для работы. Важно обеспечить корректное отображение на различных устройствах.

    Адаптивная версткаВерстка сайтов
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Перенести сайт html на modx

    Требуется перенести статический сайт с HTML на MODX. Необходимо выполнить шаблонизацию, перенести текстовые материалы и доработать верстку при необходимости. Опыт работы с MODX приветствуется.

    Верстка сайтовHTMLMODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка

    Требуется выполнить HTML-верстку дизайна, предоставленного в Фигме, и затем интегрировать его на платформу WordPress. Ожидается качественная реализация и соблюдение всех деталей дизайна.

    Интеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка под HUGO с Figma

    $109

    Требуется HTML-верстка под HUGO для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы, блога с анонсами статей и темплейта статьи. Ожидаются предложения по срокам и стоимости выполнения. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

    Верстка страницFigma
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать копию лендинга - одна страница

    $10

    Необходимо создать копию лендинга, перенесенного в конструктор Tilda. Страница должна быть адаптирована для трех размеров экранов: 375-960, 960-1200 и 1200-1920. Все детали будут обсуждены в личной переписке.

    Создание одностраничных сайтовTilda
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать лендинг, посадить его на Ворпдресс

    $70

    Требуется сверстать небольшой лендинг из дизайна Figma и интегрировать его на платформу WordPress. Необходимо настроить функционал для отправки заявок. Дизайн Figma будет предоставлен по запросу.

    Верстка лендинговИнтеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Html css

    $2

    Необходимо выполнить HTML-верстку, используя CSS, с акцентом на создание адаптивного дизайна, основанного только на фотографиях. Ожидается качественное оформление и соблюдение стандартов веб-разработки.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад