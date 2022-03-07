Egor___

Егор Egor___

 
21 годРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Вёрстка

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.. Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна
  • ⌚️Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
JavascriptjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$16
2 балла
2 года назад
Поправить верстку 2-х страниц
Время потеряно. Ничего не сделано. Не рекомендую.
Отличный заказчик, проблема только с моей стороны.
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guest_16414942419478
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Добавить кнопку прокрутки вниз и вверх на сайт. Имитирующие
Сделано, спасибо
Было приятно работать
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