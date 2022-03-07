Вёрстка
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.. Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна
- ⌚️Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта45 просмотров
- Верстка лендинга для такси21 просмотр
- Верстка лендинга "Go Surf"72 просмотра
- Верстка лендинга "Mavic 2 Pro" с адаптивом89 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
2 балла
2 года назад
Время потеряно. Ничего не сделано. Не рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, проблема только с моей стороны.
$5
10 баллов
2 года назад
Сделано, спасибо
Ответный отзыв
Было приятно работать