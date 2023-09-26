Адаптивная верстка корпоративного портала torkonline.ru

? Задача

Выполнить адаптивную верстку 9-ти страниц согласно макету

Верстка уже была выполнена другим исполнителем но оказалась не работоспособной.

По возможности откорректировать уже готовую верстку.

Выполнить в течении максимум 5-ти дней.

? Выполнено

Структура проекта доставшегося от предшествующего исполнителя была сложно поддерживаемой. В проекте было множество грубых ошибок, верстка ломалась на небольших экранах.

Предложил заказчику выполнить работу с нуля, взял ответственность по срокам. По срокам немного не вписался. 2-ве маленькие не приоритетные страницы я отдал на следующий за крайним день. Заказчик остался доволен.

? Результат