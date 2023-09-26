Адаптивная верстка корпоративного портала torkonline.ru
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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? Задача
Выполнить адаптивную верстку 9-ти страниц согласно макету
Верстка уже была выполнена другим исполнителем но оказалась не работоспособной.
По возможности откорректировать уже готовую верстку.
Выполнить в течении максимум 5-ти дней.
? Выполнено
Структура проекта доставшегося от предшествующего исполнителя была сложно поддерживаемой. В проекте было множество грубых ошибок, верстка ломалась на небольших экранах.
Предложил заказчику выполнить работу с нуля, взял ответственность по срокам. По срокам немного не вписался. 2-ве маленькие не приоритетные страницы я отдал на следующий за крайним день. Заказчик остался доволен.