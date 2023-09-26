Адаптивная верстка корпоративного портала РамЛес
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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? Задача
Выполнить адаптивную верстку 8-ми страниц согласно макету
Добавить логику для синхронизации полей фильтров на странице каталога.
? Выполнено
Работа выполнена в течении 7-ми дней.
? Результат
Действующий проект?(пока не опубликован)