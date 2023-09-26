Адаптивная верстка корпоративного портала РамЛес

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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? Задача

Выполнить адаптивную верстку 8-ми страниц согласно макету

Добавить логику для синхронизации полей фильтров на странице каталога.

? Выполнено

Работа выполнена в течении 7-ми дней.

? Результат