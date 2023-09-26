Верстка и интеграция c Wordpress страницы команды team.web-you.pl
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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? Задача
Выполнить адаптивную верстку согласно макету Figma
Интегрировать с CMS wordpress, динамически подгружать контент без перезагрузки страницы.
Сделать как можно быстрее, "на вчера".
? Выполнено
Макет оказался сложным и не типичным к верстке, множество блоков имеет неправильную форму.
Пришлось немного напрячься, изучить что-то новое, но все удалось реализовать.
Страница динамически перестраивается, данные загружаются из CMS Wordpres используя API. Добавлены микро анимации и динамическая анимация облака умений.