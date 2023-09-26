Верстка и интеграция c Wordpress страницы команды team.web-you.pl

? Задача

Выполнить адаптивную верстку согласно макету Figma

Интегрировать с CMS wordpress, динамически подгружать контент без перезагрузки страницы.

Сделать как можно быстрее, "на вчера".

? Выполнено

Макет оказался сложным и не типичным к верстке, множество блоков имеет неправильную форму.

Пришлось немного напрячься, изучить что-то новое, но все удалось реализовать.

Страница динамически перестраивается, данные загружаются из CMS Wordpres используя API. Добавлены микро анимации и динамическая анимация облака умений.

? Результат