Редизайн интернет магазина на конструкторе Avada

? Задача

Выполнить редизайн существующего интернет магазина средствами конструктора Avada, придерживаясь макета в Figma

? Выполнено

Самой большой проблемой в проекте стало ограничение конструктором Avada. Штука совершенно не известная в "постсоветских" кругах и в принципе малопопулярна. Конструктор при этом на 100% платный, документация слабая, а служба поддержки доступна только непосредственно купившему...

Клиент не мог найти исполнителя на заказ в течении нескольких месяцев.

Не смотря на сложности, удалось освоить конструктор, выполнить необходимую разметки и реализовать дизайн используя "кастомные" вставки CSS и JS.

Клиент остался очень доволен.

? Результат