Редизайн интернет магазина на конструкторе Avada
Интернет-магазины
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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? Задача
Выполнить редизайн существующего интернет магазина средствами конструктора Avada, придерживаясь макета в Figma
? Выполнено
Самой большой проблемой в проекте стало ограничение конструктором Avada. Штука совершенно не известная в "постсоветских" кругах и в принципе малопопулярна. Конструктор при этом на 100% платный, документация слабая, а служба поддержки доступна только непосредственно купившему...
Клиент не мог найти исполнителя на заказ в течении нескольких месяцев.
Не смотря на сложности, удалось освоить конструктор, выполнить необходимую разметки и реализовать дизайн используя "кастомные" вставки CSS и JS.
Клиент остался очень доволен.