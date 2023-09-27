Верстка и программирование интернет магазина greenaupots.com

? Задача

Выполнить адаптивную верстку 17-ти страниц согласно макету figma

Добавить логику для динамических компонентов.

☢️ Сложности

Проект местами оказался очень не простым как в плане верстки так и бизнес логики.

Нестандартная раскладка, не удобная к адаптации на ширине экрана от 1000 до 1920.

Необходимость адаптации некоторых страниц по высоте.

Сложная бизнес логика в каталоге товаров, а именно:

Генерация и синхронизация компонентов для отображения и сброса выбранных фильтров

Исполнение селектов в виде разделенного на три части компонента: кнопка открытия, элемент отображения, панель выбора

Сложное переплетение слайдеров в карточке товара, функционал просмотра образцов коллекции реализован на 3-х взаимосвязанных слайдерах.

? Выполнено

Не буду кривить душой, ошибок было много, но они были бесплатно устранены. Еще больше было доработок по запросу клиента. Проект запущен и поддерживается.

? Результат