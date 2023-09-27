Верстка и программирование интернет магазина greenaupots.com
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? Задача
Выполнить адаптивную верстку 17-ти страниц согласно макету figma
Добавить логику для динамических компонентов.
☢️ Сложности
Проект местами оказался очень не простым как в плане верстки так и бизнес логики.
Нестандартная раскладка, не удобная к адаптации на ширине экрана от 1000 до 1920.
Необходимость адаптации некоторых страниц по высоте.
Сложная бизнес логика в каталоге товаров, а именно:
Генерация и синхронизация компонентов для отображения и сброса выбранных фильтров
Исполнение селектов в виде разделенного на три части компонента: кнопка открытия, элемент отображения, панель выбора
Сложное переплетение слайдеров в карточке товара, функционал просмотра образцов коллекции реализован на 3-х взаимосвязанных слайдерах.
? Выполнено
Не буду кривить душой, ошибок было много, но они были бесплатно устранены. Еще больше было доработок по запросу клиента. Проект запущен и поддерживается.
? Результат
Зеркало Github pages?(не доступно по требованию заказчика)