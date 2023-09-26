Доработка верстки портала виртуального музея 4-го сектора обороны
HTML-верстка
Добавлена3 просмотра
3 месяца назад
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? Задача
Выполнить адаптивную верстку 3-х страниц в соответствии с макетом
Добавить логику аудиоплеера и динамической подгрузки ресурсов по метаданным из JSON.
Проект поступил частично выполненным, лавная страница была сверстана совсем неопытный разработчик, при этом повторная верстка в "бюджет не входила".
Сроки горели.
☢️ Не решенные проблемы
На главной странице во многом не корректна структура HTML, не корректно интегрированы стили CSS. Проблемы размазаны по всей странице. Нужна полная переработка страницы.
? Выполнено
На главной странице были устранены визуальные ошибки, полностью заменены header footer и бургер меню.
Добавлены страницы галереи и аудиогида. Написана вся необходимая логика для галереи и аудиоплеера на страницах гида.