Доработка верстки портала виртуального музея 4-го сектора обороны

? Задача

Выполнить адаптивную верстку 3-х страниц в соответствии с макетом

Добавить логику аудиоплеера и динамической подгрузки ресурсов по метаданным из JSON.

Проект поступил частично выполненным, лавная страница была сверстана совсем неопытный разработчик, при этом повторная верстка в "бюджет не входила".

Сроки горели.

☢️ Не решенные проблемы

На главной странице во многом не корректна структура HTML, не корректно интегрированы стили CSS. Проблемы размазаны по всей странице. Нужна полная переработка страницы.

? Выполнено

На главной странице были устранены визуальные ошибки, полностью заменены header footer и бургер меню.

Добавлены страницы галереи и аудиогида. Написана вся необходимая логика для галереи и аудиоплеера на страницах гида.

? Результат