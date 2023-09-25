Верстка и программирование сайта опросника Calculate My Solar Savings

? Задача

Выполнить адаптивную верстку всех частей опросника согласно макету

Реализовать переходы между шагами без перезагрузки страницы

Добавить логику опросника, включая интеграции:

с google api, подсказки при вводе адреса

с goHighLevel API, отправка введенных пользователем данных (известная в узких забугорных кругах CRM)

с goHighLevel Calendar - интегрировать виджет системы.

Интегрировать портал в действующую CMS Wordpress, где используется Elementor.

Выполнить в срок до 10 дней.

☢️ Сложности и особенности проекта

Клиент хотел видеть разное поведение и расположение одних и тех-же компонентов на разных шагах опросника, объяснения, что это влияет на практичность отклонялись - пришлось выполнять.

Система goHighLevel мне была не знакома, как и в целом в русскоязычных кругах, благо имеет не плохую документацию.

Опросник имеет достаточно сложную логику интерфейса, нужно по разному включать и выключать кнопки в зависимости от текущего шага, проверять поля. Имеет разветвление логики.

И самое сладкое, это интеграция виджета календаря из системы goHighLevel. К нему не было документации а функционал клиент запросил не стандартный. Было реализовано асинхронное взаимодействие календаря (iframe) с основным кодом приложения, используя шину сообщений.

? Результат