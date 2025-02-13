Сверстать макет

$101
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок282 просмотра

Нужна HTML-верстка под hugo для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы, блога с анонсами статей и темплейта статьи.
Адаптивная, header/footer отдельно.

Первый шаг - тест (за деньги) с предложенным файлом. Результат вылейте на свой гит.

Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

GitHubHTMLАдаптивная версткаВерстка страниц
2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
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Файлы доступны только авторизованным пользователям

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