Нужна HTML-верстка под hugo для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы, блога с анонсами статей и темплейта статьи.

Адаптивная, header/footer отдельно.

Первый шаг - тест (за деньги) с предложенным файлом. Результат вылейте на свой гит.

Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.