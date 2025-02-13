Сделать копию лендинга - одна страница

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок123 просмотра

Приветствую.
Нужно скопировать лендин перенеся его в конструктор Tilda.

Страница должна быть настроена с мобильной адаптацией под три размера
375 - 960
960 - 1200
1200 - 1920

Все детали в личку.

TildaСоздание одностраничных сайтов
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