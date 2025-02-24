Сверстать лендинг, посадить его на Ворпдресс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок45 просмотров

сверстать небольшой с фигмы, сделать чтобы отправлялись заявки, интегрировать с ВП, фигму скину по запросу

FigmaWordPressВерстка лендинговИнтеграция верстки
3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
3 месяца назад
$70
2 дня
Спасибо, все четко сделано, продолжаем сотрудничество
Всё отлично, рад был работать

Заявки фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
3 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
54 отзыва
3 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
8 отзывов
3 месяца назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
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5 часов назад
4 отзыва
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Алексей
 
52 года
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Был
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1 отзыв
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Михаил
 
18 лет
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3 месяца назад
Артём
 
32 года
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Был
5 часов назад
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3 месяца назад
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