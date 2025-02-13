Разработать фронтенд на Next.js

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок58 просмотров

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1IV3vdEJZ0wrUCc11N0hX0vplNUgoWfkF/edit?rtpof=true&sd=true

Next.jsРазработка фронтенда
3 месяца назад
alfateam_kz
Александр 
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Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
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