Адаптация под мобильные

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок243 просмотра

Требование к верстке

1. Не использовать bootsrap

2.код, что бы был чистый

3.адаптировать под все браузеры

Адаптивная верстка
3 месяца назад
OtherworldlyDire
Корнелий 
28 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$10
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, спасибо Александру за быструю и качественную работу, профессионал своего дела. Рекомендую!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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