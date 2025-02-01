Требуется сверстать страницу сайта с использованием HTML. Необходима внимательность к деталям задания, которые будут предоставлены. Оплата осуществляется по факту выполнения работы или по безналичному расчету.
Сверстать Адаптив
Нужно сделать адаптацию мод мобильные на свое усмотрение, кроссбраузерность, валидация кода проверка w3 validator, подробности исполнителю
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