Сверстать Адаптив

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок352 просмотра

Нужно сделать адаптацию мод мобильные на свое усмотрение, кроссбраузерность, валидация кода проверка w3 validator, подробности исполнителю

Адаптивная верстка
3 месяца назад
PersistentRavenh
Назар 
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