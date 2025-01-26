Требуется сверстать страницу с использованием фреймворка Vue.js и библиотеки Vuetify 2. Необходимо связать динамические элементы с переменными для обеспечения функциональности и интерактивности интерфейса.
Пиксель перфект хтмл верстка
пиксель перфект хтмл верстка
используем обязательно boostrap 5
нужен профи для постоянных заказов
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