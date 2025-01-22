Сверстать простую страницу на чистом JS, сегодня

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок591 просмотр

Сверстать простую страницу на чистом JS, сегодня
Имеется макет в фигму, фреймворки использовать нельзя - делаем на чистом JS
Адаптивность не требуется, срок 2-3 часа.
Выложить сразу на Вашем сервере - чтобы можно было видеть ход работы
Оплата будет произведена по факту готовности, проверки у Вас на сервере
Оставляйте Ваш телеграмм, бюджет 60$

FigmaJavaScriptВерстка страниц
3 месяца назад
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