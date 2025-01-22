Сверстать простую страницу на чистом JS, сегодня

Имеется макет в фигму, фреймворки использовать нельзя - делаем на чистом JS

Адаптивность не требуется, срок 2-3 часа.

Выложить сразу на Вашем сервере - чтобы можно было видеть ход работы

Оплата будет произведена по факту готовности, проверки у Вас на сервере

Оставляйте Ваш телеграмм, бюджет 60$