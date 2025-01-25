Необходимо разработать Telegram бота, который обеспечит автоматическую переписку между аккаунтами WhatsApp. Бот должен запрашивать QR-код для связывания аккаунтов и включать базу сообщений. В настройках предусмотрены количество диалогов, задержка ответов и возможность добавления прокси.
Сверстать новый дизайн на CMS
Задача
Сверстать новый дизайн на CMS
Приветствую, есть панель управления Pterodaktyl ( https://pterodactyl.io), я нашел на behance крутой дизайн ( https://www.behance.net/gallery/142126415/dizajna-sajta-hosting-igrovyh-serverov) который по идее и стилю подходит для этой панели! И вот нужно данный дизайн с картинки перенести в панель. Сама панель написала на laravel.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $3000
Требуется разработка смарт-контракта для создания Flash USDT в сетях TRX, ETH и BNB. Контракт должен сливаться с общим пулом USDT и отображаться на кошельках минимум 2 месяца. Необходимо обеспечить интеграцию с web 3 и Dex, а также отображение в блокчейне.Закрыт2 месяца назад
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать плагин для WordPress, который будет автоматически собирать и отображать данные о спортивных матчах. Плагин должен загружать логотипы команд, время и место матчей через API или скрейпинг. Необходима интеграция с админкой WordPress и возможность кастомизации внешнего вида расписания.Закрыт2 месяца назад
- $500
Ищется программист для доработки и поддержки существующего проекта на ASP.NET (C#). Задачи включают исправление багов, добавление нового функционала и обеспечение стабильности системы. Работа на постоянной основе с почасовой оплатой. Требуется опыт работы с ASP.NET (Core и/или MVC), а также понимание работы IIS-сервера.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать парсер для извлечения данных с сайта kino.kz. Необходимо собрать информацию о кинотеатрах и их расписании для последующей интеграции на сайт, созданный на WordPress. Ожидается качественная реализация и возможность обновления данных.Закрыт2 месяца назад
- $100
Требуется создать полноценное приложение для инвайтинга в Telegram, которое поддерживает одновременный запуск более 10 аккаунтов. Программа должна позволять добавление аккаунтов по номеру телефона без использования прокси и быть максимально простой в использовании. Обсуждение остальных деталей возможно после принятия проекта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется настроить отправку данных с форм на лендинге на указанные адреса почты. В форме должен передаваться номер телефона и опционально прикрепленный файл. Необходимо обеспечить возможность указания нескольких адресов для отправки. Бюджет и сроки обсуждаются.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $100
Требуется специалист для доработки шаблонного сайта ABCP. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данным движком. Более подробная информация будет предоставлена выбранному исполнителю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1100
Требуется разработка программы для наложения изображений на видео и текста на фото-шаблоны. Основные функции: автоматическая обработка изображений, поддержка управления шаблонами, удобный интерфейс веб-платформы и Telegram-бота. Необходима автоматизация всех процессов и возможность управления пользователями.Веб-программирование14 заявокЗакрыт2 месяца назад