Задача

Сверстать новый дизайн на CMS



Приветствую, есть панель управления Pterodaktyl ( https://pterodactyl.io ), я нашел на behance крутой дизайн ( https://www.behance.net/gallery/142126415/dizajna-sajta-hosting-igrovyh-serverov ) который по идее и стилю подходит для этой панели! И вот нужно данный дизайн с картинки перенести в панель. Сама панель написала на laravel.