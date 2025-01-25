Сверстать новый дизайн на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Задача

Сверстать новый дизайн на CMS

Приветствую, есть панель управления Pterodaktyl ( https://pterodactyl.io), я нашел на behance крутой дизайн ( https://www.behance.net/gallery/142126415/dizajna-sajta-hosting-igrovyh-serverov) который по идее и стилю подходит для этой панели! И вот нужно данный дизайн с картинки перенести в панель. Сама панель написала на laravel.

LaravelВерстка сайтов
3 месяца назад
asdertak
Роман 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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