Требуется разработка программы для наложения изображений на видео и текста на фото-шаблоны. Основные функции: автоматическая обработка изображений, поддержка управления шаблонами, удобный интерфейс веб-платформы и Telegram-бота. Необходима автоматизация всех процессов и возможность управления пользователями.
Необходимо на шаблонном сайте ABCP произвести доработки
Необходимо на шаблонном сайте ABCP произвести доработки. Нужен специалист кто работал с этим движком. Более подробно напишу кандидату
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