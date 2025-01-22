Требуется исправить проблему в Telegram боте, разработанном на языке Go. Исполнитель получит дополнительные подробности о задаче. Необходим опыт работы с Go и разработка ботов.
Устранить уязвимость SQL-инъекций
Доброго времени,
Есть школьный сайт. На чём - не знаю (скорее всего на ВП), есть доступ в хостинг. Сайт 2015 года на коленке сделанный. Пришли письма, что сайт дырявый и надо латать эти уязвимости.
По времени - не горит. По бюджету - есть. Адекватен и не буду лезть под руку.
После проделанной работы - отправляю сайт на проверку в гос.учереждение и если сертификат дан, то расчитываемся. Доступы на хост дам.
Спасибо.
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