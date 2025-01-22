Есть проблема с вебсайтом.

Нужно отремонтировать.

Варианты разные могут быть. Сделать копию и перенести на другой хостинг, сделать новый, мспользовать ИИ, или предложите свой вариант.

Основная задача - сайт должен работать.

Вопрос: Какое время надо и сколько это будет стоить.

Сайт сделан на вордпресе, хостинг на bluehost. Есть хостинг на ionos.

eurotechportal.net