Отремонтировать вебсайт

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Закрыт9 заявок290 просмотров

Есть проблема с вебсайтом.

Нужно отремонтировать.

Варианты разные могут быть. Сделать копию и перенести на другой хостинг, сделать новый, мспользовать ИИ, или предложите свой вариант.

Основная задача - сайт должен работать.

Вопрос: Какое время надо и сколько это будет стоить.

Сайт сделан на вордпресе, хостинг на bluehost. Есть хостинг на ionos.

eurotechportal.net

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