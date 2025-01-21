Создание лендинга для IT-стартапа

Ищем фрилансера-дизайнера, проживающего в Южной Корее, для создания лендинга для IT-стартапа. Требования к кандидату: опыт работы в дизайне не менее трех лет, наличие портфолио с аналогичными проектами, готовность к выполнению высоких стандартов качества. Условия сотрудничества: срок выполнения – 30 дней, оплата высокая (предоплата до 30%).