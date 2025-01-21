Требуется редизайн всех кнопок на сайте opaeuropa md. Необходимо обновить визуальное оформление и улучшить пользовательский интерфейс, учитывая современные тенденции дизайна. Ожидается создание стильных и удобных элементов для повышения взаимодействия с пользователями.
Создание лендинга для IT-стартапа
Ищем фрилансера-дизайнера, проживающего в Южной Корее, для создания лендинга для IT-стартапа. Требования к кандидату: опыт работы в дизайне не менее трех лет, наличие портфолио с аналогичными проектами, готовность к выполнению высоких стандартов качества. Условия сотрудничества: срок выполнения – 30 дней, оплата высокая (предоплата до 30%).
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