Создание лендинга для IT-стартапа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка6 просмотров

Ищем фрилансера-дизайнера, проживающего в Южной Корее, для создания лендинга для IT-стартапа. Требования к кандидату: опыт работы в дизайне не менее трех лет, наличие портфолио с аналогичными проектами, готовность к выполнению высоких стандартов качества. Условия сотрудничества: срок выполнения – 30 дней, оплата высокая (предоплата до 30%).

Дизайн лендингов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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