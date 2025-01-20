Веб-дизайнер

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Ищем веб-дизайнера, который владеет Figma на высоком уровне. Кандидат должен быть внимателен к деталям, уметь мыслить системно и самостоятельно организовывать своё время. Ожидаем выполнение задач с ответственностью и аккуратностью.

Figma
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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