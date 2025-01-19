Ищется специалист для разработки дизайна сайта, баннеров и презентаций на темы психологии и нумерологии. Необходимо создать визуально привлекательный контент, который будет соответствовать тематике и привлекать целевую аудиторию. Уделите внимание информативности и эстетике материалов.
Веб-дизайнер
Ищется веб-дизайнер для разработки лендингов, структурирования контента для сайтов и подготовки макетов к вёрстке. Ожидается работа над визуальной концепцией и пользовательским интерфейсом. Полная поддержка в переговорах и обсуждении заказов, свободный график и возможность развивать портфолио. Требуются навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator и создание макетов лендингов.
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