Ищется веб-дизайнер для разработки лендингов, структурирования контента для сайтов и подготовки макетов к вёрстке. Ожидается работа над визуальной концепцией и пользовательским интерфейсом. Полная поддержка в переговорах и обсуждении заказов, свободный график и возможность развивать портфолио. Требуются навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator и создание макетов лендингов.