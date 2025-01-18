Требуется дизайнер для крупного проекта в области здоровья. Задачи включают создание сайта, разработку баннеров и подготовку презентаций. Оплата будет зависеть от объема выполненной работы. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-дизайне и графическом оформлении.
Дизайн сайту
Ось приклад вакансії та короткого опису проекту для біржі фрілансу:
Короткий опис проекту:
Ми шукаємо дизайнера для створення сайту . Сайт має включати слайдер з основними послугами, форму для бронювання, систему відгуків, секцію з питаннями та контактну інформацію. Важливо створити простий і зручний інтерфейс для користувачів, а також забезпечити адаптивність сайту для різних пристроїв. Маємо дуже детальне ТЗ у Figma
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