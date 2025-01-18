Дизайн сайту

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Закрыт18 заявок63 просмотра

Ось приклад вакансії та короткого опису проекту для біржі фрілансу:

Короткий опис проекту:

Ми шукаємо дизайнера для створення сайту . Сайт має включати слайдер з основними послугами, форму для бронювання, систему відгуків, секцію з питаннями та контактну інформацію. Важливо створити простий і зручний інтерфейс для користувачів, а також забезпечити адаптивність сайту для різних пристроїв. Маємо дуже детальне ТЗ у Figma

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн сайтовСоздание сайтов
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Oleksandr288
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